IT-Störung bei VW behoben: Produktion läuft weltweit wieder an Stand: 28.09.2023 06:59 Uhr In Volkswagen- und Audi-Werken läuft die Produktion wieder an. Eine weltweite Netzwerkstörung ist über Nacht behoben worden, wie der Konzern mitteilte. Hinweise auf "externe Einflüsse" gebe es weiterhin nicht.

"Das Netzwerk arbeitet wieder stabil", wie VW-Sprecher Christian Schiebold am Morgen mitteilte. Die betroffenen Anwendungen würden aktuell wieder hochgefahren. "Die Produktion soll planmäßig erfolgen. Einzelne Systeme können in einer Übergangsphase noch beeinträchtigt sein", sagte der Sprecher. Hinweise darauf, dass die umfassende IT-Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde, gebe es weiterhin nicht.

VW: Autowerke standen still

Die Störung war am Mittwoch gegen Mittag aufgetreten. Nach Angaben des Unternehmens stand daraufhin die Autoproduktion in den vier deutschen Werken Wolfsburg, Osnabrück, Emden und Zwickau still. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter waren demnach betroffen. Das gleiche galt für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover-Stöcken, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete. Die VW-Tochter Audi war ebenso von der IT-Störung betroffen, wie eine Audi-Sprecherin am Mittwochabend sagte.

Totalausfall bei Toyota im August

Ende August hatten bei dem VW-Konkurrenten Toyota technische Probleme für etwa einen Tag zu einem kompletten Produktionsausfall in Japan geführt. Schuld war dort offenbar ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung.

