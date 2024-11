Stand: 15.11.2024 16:45 Uhr 40-Jähriger muss wegen zwei Brandstiftungen in U-Haft

Ein 40-jähriger Mann muss in Göttingen in Untersuchungshaft, weil er für zwei Brandstiftungen verantwortlich gewesen sein soll. Zuletzt soll er am Donnerstag ein Feuer in einem Wohnkomplex gelegt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilt, wird er außerdem verdächtigt, insgesamt 281 Autos zerkratzt zu haben. Im Oktober 2023 sowie im April und August 2024 soll der Mann jeweils 103, 124 und 54 parkende Autos zerkratzt haben. Laut Staatsanwaltschaft entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 178.000 Euro. Damit er keinen weiteren Schaden anrichten könne, wurde nun ein Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung erlassen. Das Amtsgericht Göttingen hat bereits Anklage erhoben. Die Schadenshöhe im Fall der Brände ist noch unklar.

In einer vorherigen Version des Artikels haben wir geschrieben, dass der Mann wegen unterschiedlicher Straftaten in Untersuchungshaft muss. Das haben wir korrigiert. Der Mann muss nur wegen der mutmaßlichen Brandstiftungen in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.11.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen