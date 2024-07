Stand: 15.07.2024 11:24 Uhr Hohe Rauchsäule: Feuer in vier Einbecker Gartenlauben

Am frühen Montagmorgen haben in Einbeck (Landkreis Northeim) vier Gartenlauben gebrannt. Durch das Feuer im Westen der Stadt sei eine große Rauchsäule entstanden, die weit über die Stadtgrenzen hinaus zu sehen war, teilte die Kreisfeuerwehr in Northeim mit. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gelöscht hatten, beschlagnahmte die Polizei die Einsatzstelle. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

