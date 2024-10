Stand: 02.10.2024 09:57 Uhr Herzog August Bibliothek gibt weiteres NS-Raubgut zurück

Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel hat bereits sieben Bände, die als Raubgut des Nationalsozialismus gelten, an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Das teilte die Bibliothek am Dienstag mit. Die Herzog August Bibliothek forscht seit mehreren Jahren nach NS-Raubgut in ihrem Bestand. Überprüft werden insgesamt rund 22.000 Bücher, die die Bibliothek zwischen 1933 und 1969 erhielt. Besonderes Augenmerk liegt laut der Bibliothek auf Einträgen, die verdächtig sind, weil sie etwa von bestimmten Lieferanten kommen. Denn diese wurden nach Angaben der Bibliothek teils selbst verfolgt oder sie trieben Handel mit NS-Raubgut. Bis zu 1,8 Prozent des Bestandes sind nach bisherigen Erkenntnissen NS-Raubgut oder Verdachtsfälle. Da viele Bücher laut Bibliothek aber keine Einträge oder Spuren tragen, ist die Dunkelziffer von NS-Raubgut hoch.

