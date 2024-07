Stand: 04.07.2024 06:42 Uhr Herrenloser Koffer in Braunschweig löst Polizeieinsatz aus

Ein herrenloser Koffer hat am Mittwochabend in der Braunschweiger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war der Koffer in einem Parkhaus abgestellt. Vorsorglich sei der Bereich abgesperrt unf geräumt worden. Davon betroffen war den Angaben zufolge auch eine Lesung in der jüdischen Gemeinde, die zu dieser Zeit stattfand. Sprengstoffspürhunde und Experten des Landeskriminalamtes untersuchten das Gepäckstück. Dabei stellte sich heraus, dass der Inhalt ungefährlich war. "Es bestand und besteht keine Gefahr", versicherte die Polizei in der Nacht.

