Stand: 01.04.2025 14:58 Uhr Helmstedt: Unbekannte beschädigen Blitzer mit Hammer

Unbekannte haben am Wochenende einen Blitzer im Landkreis Helmstedt beschädigt. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, stand der halb-stationäre Anhänger mit dem Namen "Karl" zu dem Zeitpunkt unter einer Autobahnunterführung. Den Angaben zufolge schlugen die Täter vermutlich mit einem Nothammer auf das Gerät ein. Zwei Panzerglasscheiben zerbrachen - erfolgreich war der Angriff allerdings nicht. Die Messtechnik blieb demnach intakt. Der Landkreis hatte den Blitzer Ende vergangenen Jahres zunächst angemietet, um zu testen, ob sich eine Daueranschaffung lohnt. "Karl" war nach Angaben der Behörde in dieser Zeit erfolgreich: Durch seinen Einsatz wurden rund 4.000 Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet und knapp 10.000 Euro eingenommen, so der Landkreis.

