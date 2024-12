Stand: 09.12.2024 16:10 Uhr Helmstedt: Nachbarn retten 71-Jährigen aus brennender Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Helmstedt haben zwei Nachbarn am Sonntagnachmittag einen 71 Jahre alten Mann gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war in der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten zwei Nachbarn den 71-Jährigen aus seiner Wohnung begleitet. Er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Retter musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Zehn weitere Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude begleitet. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

