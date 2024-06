Stand: 18.06.2024 10:32 Uhr Halle umbenannt - Widerstand gegen AfD-Veranstaltung in Lehre

In Lehre (Landkreis Helmstedt) gibt es Widerstand gegen eine Veranstaltung der AfD. Drei Bundestagsabgeordnete der Partei haben für Dienstagabend zu einem Bürgerdialog eingeladen. Die evangelische Kirchengemeinde, Vereine und Verbände veranstalten in der Nähe einen Protest mit Musik und Wortbeiträgen. Die AfD vergifte das gesellschaftliche Klima und trete das christliche Menschenbild mit Füßen, so Gemeindepfarrer Jonas Stark. Lehre hatte zuvor eine Aktionswoche unter dem Motto "Vielfalt und Demokratie“ ins Leben gerufen - und der Gemeinderat hat die Börnekenhalle, in der die AfD auftritt, kurzfristig in "Regenbogenhalle" umbenannt.

