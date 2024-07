Stand: 29.07.2024 14:35 Uhr Grünes Licht für VW: Konzern darf bei Rivian einsteigen

Volkswagen hat vom Bundeskartellamt grünes Licht bekommen für den geplanten Einstieg beim US-amerikanischen Elektroautohersteller Rivian. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen und der Einstieg von VW bei Rivian seien freigegeben worden, teilte die Behörde am Montag mit. VW und Rivian haben sich vor etwa einem Monat auf eine weitreichende Zusammenarbeit bei Software, Steuercomputer sowie Netzwerk-Architektur von Elektroautos geeinigt. Dazu kündigten die beiden Unternehmen an, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen - es soll die Software für die neuen VW-Elektroautos entwickeln. Dabei gehe es um Fahrzeuge, die ab 2028 auf den Markt kommen sollen. VW will nach eigenen Angaben für das Vorhaben bis zu fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen - Rivian steuert seine Technologie bei. Das Unternehmen gilt als Herausforderer des E-Autoherstellers Tesla.

