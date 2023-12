Stand: 12.12.2023 17:53 Uhr Grünen-Politiker Trittin scheidet im Januar aus dem Bundestag aus

Der niedersächsische Grünen-Politiker Jürgen Trittin legt im Januar sein Bundestagsmandat nieder - nach 25 Jahren. Zur Mitte der Wahlperiode sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um selbstbestimmt zu gehen, sagte der 69-Jährige dem "Spiegel". Trittin war 1998 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis 2005 war er in der rot-grünen Koalition Bundesumweltminister. Trittin hat seinen Wahlkreis in Göttingen. In Niedersachsen war er von 1990 bis 1994 Minister für Bundes- und Europa-Angelegenheiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min