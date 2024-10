Stand: 10.10.2024 09:19 Uhr Großkontrolle: Polizei nimmt bei Osterode nun Raser ins Visier

Bei Kontrollen auf der B243 zwischen Osterodeund Herzberg hat die Polizei am Montag sechs Verstöße gegen das Betäubungsverbot festgestellt, berichtete sie am Dienstag. Insgesamt seien an dem Tag 200 Fahrzeuge angehalten und überprüft worden. An der groß angelegten Aktion im Zuge der Verkehrssicherheitswoche sind 30 Beamte sowie Kräfte von THW und Zoll beteiligt, die Kontrollen laufen noch bis zum Ende der Woche. Der Schwerpunkt verschiebt sich aber, wie die Polizei ankündigte: Während sie sich bisher auf die Fahrtüchtigkeit konzentrierten, wollen die Beamtinnen und Beamten nun vor allem auf mögliche Geschwindigkeitsüberschreitungen schauen. An der Verkehrssicherheitswoche beteiligt sich auch der Landkreis mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen in der Umgebung von Osterode.

