Stand: 22.03.2023 17:21 Uhr Großflächiger Stromausfall im Landkreis Göttingen

Im Flecken Bovenden im Landkreis Göttingen ist in der Nacht zu Mittwoch flächendeckend der Strom aufgefallen. Das teilten die Gemeindewerke Bovenden mit. Betroffen waren rund 1800 Einwohner in mehreren Ortsteilen. Auch Schulen und Unternehmen waren ohne Strom. Ursache des Stromausfalls war nach Angaben der Gemeindewerke ein sogenannter Erdschluss. Dadurch seien mehrere Kurzschlüsse verursacht worden, die zu einer automatischen Abschaltung führten. Erst nach mehr als 15 Stunden und umfangreichen Arbeiten gelang es den Gemeindewerken am Mittwochnachmittag alle Ortsteile wieder mit Strom zu versorgen.

