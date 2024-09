Stand: 17.09.2024 15:04 Uhr Gravierende Mängel: Schule im Landkreis Peine sperrt Turnhalle

Das Gymnasium in Ilsede im Landkreis Peine hat seine Turnhalle wegen verschiedener Schäden geschlossen. Grund sind laut Schulleiter Malte Holthusen massive Mängel, wie rissige Türrahmen und Löcher in den Wänden. Auslöser sei ein Wassereinbruch im Geräteraum gewesen, so der Schulleiter. "Die Holzkonstruktion unter dem Boden ist abgesackt, und die neuen Holzplatten werden bei erneutem Wassereinbruch wahrscheinlich wieder volllaufen", sagte Holthusen. Der Landkreis Peine, Träger des Schulzentrums Ilsede, sieht jedoch keine akute Gefahr und hält die Sperrung für unnötig. Wo Reparaturen noch nötig seien, hätten unter anderem zu hohe Baukosten die Umsetzung bislang verhindert,so ein Sprecher. Allerdings seien im Haushalt des Landkreises allein für die Sanierung der Halle in den kommenden Jahren rund 600.000 Euro vorgesehen.

