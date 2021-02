Stand: 03.02.2021 07:32 Uhr Grasleben: Bundeswehr hilft in Alten- und Pflegeheim

Die Bundeswehr hat insgesamt 18 Soldaten in ein Alten- und Pflegeheim in Grasleben (Landkreis Helmstedt) entsandt um das dortige Personal zu entlasten. Nach Angaben des Landkreises unterstützt ein Teil der Soldaten das Pflegepersonal, ein anderer Teil nimmt Abstriche vor. Weil Stammpersonal erkrankt ist, ist die Lage in dem Heim angespannt. Die Bundeswehr hilft bereits seit Monaten im Gesundheitsamt Helmstedt, um Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2021 | 06:30 Uhr