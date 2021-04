Stand: 14.04.2021 12:52 Uhr Goslar: Entdeckte Leiche soll heute obduziert werden

Nach dem Fund einer Leiche in einem abgestellten Bus in Goslar sucht die Polizei nun nach einem Fahrgast als Zeugen. Dieser soll Freitagnacht in den Bus zugestiegen sein. Ein Busfahrer hatte die Leiche des 24-jährigen in einem Bus auf dem Betriebshof in Goslar gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf NDR Anfrage erklärte, soll die Leiche des jungen Mannes heute obduziert werden.

