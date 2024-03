Stand: 29.03.2024 13:40 Uhr Goslar: 250 Tonnen Elektroschrott in Brand geraten

Auf einem Betriebshof im Landkreis Goslar ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind auf einer Freifläche der Firma zwischen Harlingerode und Goslar am frühen Freitagmorgen etwa 250 Tonnen Elektroschrott in Brand geraten. Feuerwehren aus fast dem gesamten Landkreis waren den Anhaben zufolge im Einsatz. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute vom Technischen Hilfswerk (THW) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Zwischenzeitlich waren Anwohner vor der starken Rauchentwicklung gewarnt worden - sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ursache ist noch unklar.

