Stand: 07.09.2023 09:06 Uhr Göttinger Klimaaktivist zu Geldstrafe verurteilt

Ein 21 Jahre alter Student aus Göttingen muss 900 Euro Strafe bezahlen. Das Amtsgericht Göttingen verurteilte den Mann, weil er in drei Fällen Hauptverkehrskreuzungen in Göttingen blockiert hatte. Es hätten sich Staus gebildet. Der Aktivist hatte sich zwischen Dezember 2022 und März 2023 insgesamt dreimal auf die Straße gesetzt und sich dabei mindestens einmal mit einer Hand an der Fahrbahn festgeklebt. Da Sitzblockaden ein Hindernis für Autofahrer sind, werde dies in der Rechtsprechung als Nötigung gewertet, so der Richter. Der Göttinger Klimaaktivist hatte für Freispruch plädiert. Er wolle sich trotz des Urteils weiter an Aktionen der Letzten Generation beteiligen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.09.2023 | 07:30 Uhr