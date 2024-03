Stand: 29.03.2024 19:45 Uhr Göttingen: Vier Verletzte bei Brand in psychiatrischer Klinik

Bei einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in Rosdorf bei Göttingen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten ist nach Angaben der Einsatzkräfte auch ein Feuerwehrmann. Die Löscharbeiten am Asklepios-Fachklinikum dauerten den gesamten Nachmittag an, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend in Göttingen. Wie genau der am Nachmittag gemeldete Brand ausgebrochen sei, sei noch unklar. Betroffen ist auch das Hauptgebäude der Klinik, ein Fachwerkgebäude. Der Dachstuhl sei dort eingestürzt. Die Rauchsäule des Brandes sei weithin sichtbar gewesen.

