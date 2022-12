Stand: 20.12.2022 09:17 Uhr Göttingen: Jugendliche besetzen Aula eines Gymnasiums

35 Schülerinnen und Schüler wollen mit mehreren Aktionen im Felix-Klein-Gymnasium in Göttingen auf die Klimakrise aufmerksam machen. Die Jugendlichen haben die Aula der Schule seit Montagmittag besetzt. Ein Gespräch mit dem Schulleiter scheiterte nach Angaben der Demonstrierenden. Die anrückende Polizei habe nach langen Verhandlungen von einer Räumung abgesehen. Die Besetzung sei weder genehmigt, noch erlaubt, so Schulleiter Brüggemann. Aus pädagogischen Gründen habe man sich aber gemeinsam mit dem Schulträger, der Stadt, gegen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs entschieden. Somit wurde die Aula nicht geräumt und die Besetzung dulde man nun. Den Vorwurf der Jugendlichen, er sei handgreiflich geworden, weist Schulleiter Brüggemann zurück. Die Protestierenden wollen jetzt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Vorträgen und Aktionen über die Klimakrise informieren. Studierende, Auszubildende und Schülerinnen und Schüler sollen sich dem Streik anschließen. Der werde am Donnerstagvormittag mit einer Demonstration enden, so die Gruppe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.12.2022 | 07:30 Uhr