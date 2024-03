Stand: 17.03.2024 14:08 Uhr Göttingen: Fußballfans geraten im Hauptbahnhof aneinander

Die Bundespolizei hat nach einem gewalttätigen Aufeinandertreffen von Fußballfans im Göttinger Hauptbahnhof Ermittlungen gegen acht Verdächtige eingeleitet. Gegen die Anhänger des FC St. Pauli werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs ermittelt, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Seinen Angaben nach waren am Samstagabend Pauli-Fans und Anhänger des FC Augsburg bei der Heimreise von ihren Auswärtsspielen im Hauptbahnhof Göttingen aufeinander getroffen. An den Ausschreitungen seien rund 60 aggressive Fans beider Vereine beteiligt gewesen, hieß es. Aus beiden Gruppen wurde mit Glasflaschen geworfen, verletzt wurde niemand. Die Fans des FC Augsburg waren auf der Rückreise von der Bundesligapartie in Wolfsburg, St. Pauli hatte in der Zweiten Liga beim 1. FC Nürnberg gespielt. Die acht Verdächtigen wurden laut Bundespolizei anhand der Videoüberwachung identifiziert.

