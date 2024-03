Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli siegt beim 1. FC Nürnberg mit 2:0

FC St. Pauli: Mit Riesenschritten Richtung Bundesliga-Aufstieg Stand: 16.03.2024 14:51 Uhr Der FC St. Pauli hat seine Spitzenposition in der 2. Liga gefestigt und bastelt weiter kräftig am Aufstieg in die Bundesliga. Die Hamburger gewannen am 26. Spieltag mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und bauten ihren Vorsprung in der Tabelle auf den Relegationsplatz drei auf elf Punkte aus.

Spieler des Spiels war Johannes Eggestein mit einem Tor und einer Vorlage auf Topscorer Marcel Hartel. Mit 54 Punkten auf dem Konto und fünf Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten Holstein Kiel, der mit 2:0 in Elversberg gewann, können die Hamburger entspannt in die Länderspielpause gehen und sich dort auf die entscheidende Phase im Aufstiegsrennen vorbereiten.

St. Pauli dominiert gegen defensive Franken

Im Max-Morlock-Stadion entwickelte sich zunächst eine Partie mit wenig Höhepunkten. St. Pauli war von Beginn an spielbestimmend, doch Nürnberg stand defensiv sehr kompakt und ließ den Gästen wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Die erste Chance der Hamburger resultierte folgerichtig aus einem Standard, als Adam Dzwigala nach einer Ecke zum Kopfball kam, der kurz vor der Linie geklärt wurde (15.). 13 Minuten später wurde Connor Metcalfes Hereingabe von Enrico Valentini im Fünf-Meter-Raum knapp über das Nürnberger Tor geklärt.

Eggestein belohnt die Braun-Weißen

Die Braun-Weißen bespielten weiterhin beharrlich den Abwehrblock der Franken, die bis auf einen Schuss von Benjamin Goller (16.) kaum für Entlastung sorgen konnten. In der 44. Minute wurde die Geduld der Kiezkicker belohnt: Philipp Treu flankte auf Eggestein, der mit dem Kopf zur verdienten 1:0-Führung für die Hamburger traf. Es war der erste Treffer des Stürmers seit dem 3. November beim 2:0-Sieg in Elversberg.

Die zweite Halbzeit begann für die Akteure auf dem Rasen mit einem Regenguss - und der ersten Torchance der Gastgeber. Jens Castrop prüfte St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj mit einem strammen Schuss aus 16 Metern (49.).

Danach blieb es beim gewohnten Bild der ersten Hälfte: Die Norddeutschen dominierten und erspielten sich mehrere Möglichkeiten auf eine noch höherer Führung. Elias Saad, der wegen Meckerns später seine fünfte Gelbe Karte kassierte und gegen Paderborn am 31. März zuschauen muss, vergab die beste in der 51. Minute.

Hartel sorgt für die frühe Entscheidung

Besser machte es kurze Zeit später Hartel, der eine Vorlage von Eggestein in der 62. Minute freistehend zum 2:0 vollendete. Damit war der Wille des "Clubs", der gegen die Kiezkicker keine Mittel an diesem Nachmittag fand, endgültig gebrochen. St. Pauli verwaltete abgezockt die Führung bis zum Abpfiff und Trainer Fabian Hürzeler gönnte U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira in der Nachspielzeit seine ersten Profi-Minuten.

26.Spieltag, 16.03.2024 13:00 Uhr 1.FC Nürnberg 0 FC St. Pauli 1 Tore: 0: 1 J. Eggestein (44.) 0: 2 Hartel (62.)

1.FC Nürnberg: C. Klaus - Valentini (57. Duman), Jeltsch, Horn, Brown - Castrop, Flick - B. Goller (53. Schleimer), Wekesser (71. Okunuki) - Andersson (71. Hungbo), Uzun

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Treu (90. Boukhalfa), Irvine, Hartel, Ritzka (90.+2 Zoller) - Metcalfe, J. Eggestein (90.+2 da Silva Moreira), Saad (80. Kemlein)

Zuschauer: 41269



