Stand: 26.09.2024 11:35 Uhr Frau attackiert Jugendlichen im Bus - Polizei fahndet mit Fotos

Die Polizei fahndet nach einem Angriff auf einen Jugendlichen in einem Linienbus in Göttingen mit Fotos nach der mutmaßlichen Täterin. Laut einem Sprecher ereignete sich der Vorfall bereits am 7. August in einem Bus der Linie 32. Die unbekannte Frau stieg an diesem Tag gegen 15.40 Uhr in der Straße "An der Lutter" in den Bus. Dort soll sie den Rucksack des Opfers genommen und dann mit diesem zugeschlagen haben. Zudem habe sie den Jugendlichen beleidigt und in den Schwitzkasten genommen. Mitfahrende halfen dem Opfer, im Anschluss wurde die Frau vom Fahrer aus dem Bus verwiesen. Der Jugendliche kenne die Angreiferin nicht, sagte der Sprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05382) 953 90 bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen