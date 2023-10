Stand: 01.10.2023 12:07 Uhr Göttingen: Drei Autos stoßen zusammen, 31-Jähriger stirbt

In der Göttinger Innenstadt ist ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam dem 31-Jährigen kurz nach Mitternacht auf seiner Fahrspur ein 25-Jähriger in seinem Auto entgegen. Beide Wagen prallten frontal zusammen und kollidierten mit einem dritten Auto. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt, der 31-Jährige starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Leicht verletzt wurde der 38 Jahre alte Fahrer des dritten Fahrzeugs. Die Unfallstelle blieb die ganze Nacht gesperrt.

