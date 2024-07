Stand: 01.07.2024 09:16 Uhr Gleitschirm am Rammelsberg abgestürzt: 26-Jährige verletzt

Am Freitagabend ist eine 26-jährige Gleitschirmfliegerin am Rammelsberg in Goslar abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei Goslar mitteilte, konnte der Sturz aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern durch den Gleitschirm etwas abgebremst werden. Die Frau sei auf einer Wiese gelandet und habe anschließend über Rückenschmerzen geklagt. Laut Polizei wurde sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht.

