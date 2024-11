Stand: 07.11.2024 09:52 Uhr Gifhorn: Radfahrerin fährt Kinder an - und fährt weiter

Eine Radfahrerin hat in Gifhorn drei Grundschülerinnen angefahren. Sie setzte dann ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die achtjährigen Mädchen an einer Ampel in der Nähe ihrer Schule die Straße überquert, als sich die Radfahrerin von hinten nährte. Dann fuhr sie zwei der drei Kinder über den Fuß, ein Mädchen stürzte, über dieses stolpernd, kam auch das dritte Kind zu Fall. Alle drei klagten anschließend über Schmerzen. Die Grundschülerinnen schätzen die Frau auf 40-50 Jahre alt. Sie sei etwa 1,60 Meter groß gewesen und habe weiße Haare gehabt, die ihr bis zu den Ohren reichen. Bekleidet war sie mit einer Jeans und einer hellen Weste, das Fahrrad war weiß lackiert und hatte einen Korb am Lenker montiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min