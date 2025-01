Getötete Frau: Mordverdächtiger nach Unfall nicht vernehmungsfähig Stand: 25.01.2025 14:22 Uhr Ein 77-Jähriger soll eine 62 Jahre alte Frau dem Landkreis Peine getötet haben. Auf der Flucht hatte er laut Polizei bei Celle einen Autounfall und konnte deshalb noch nicht befragt werden.

Die Leiche der 62-Jährigen sei am Freitagmorgen in einer Wohnung in Wendeburg entdeckt worden. Todesursache seien massive Verletzungen gewesen, hieß es. In welchem Verhältnis das Opfer und der Verdächtige standen, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er keine weiteren Details nennen, auch nicht zur Art der Verletzungen und zu den Todesumständen. Der 77-Jährige werde derweil weiter im Krankenhaus behandelt, hieß es am Samstag. Er sei noch nicht vernehmungsfähig.

Verdächtiger mit weißem Seat Ibiza unterwegs

Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Mann nach der Tat mit einem weißen Seat Ibiza geflüchtet ist und auf der B214 bei Bröckel im Landkreis Celle einen Unfall hatte. Sein Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und frontal mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der 77-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei hofft auf Hinweise zu Tat und Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise - sowohl zur Tat in Wendeburg als auch zum späteren Verhalten des Beschuldigten auf der Flucht. Zeugen können sich bei der Polizei Salzgitter unter Telefon (05341) 1897-0 melden.

