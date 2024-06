Stand: 25.06.2024 10:16 Uhr Geldautomat in Wolfenbüttel gesprengt - Täter können fliehen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Wolfenbüttel einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Sprecher der zuständigen Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig mitteilte, konnten die Täter flüchten. Zur Höhe der Beute konnte er keine Angaben machen, dazu werde aktuell ermittelt. An der betroffenen Filiale in der Wolfenbütteler Innenstadt sind den Angaben zufolge erhebliche Schäden entstanden. Statiker prüfen deshalb, ob das Gebäude sicher ist. Niedersachsen ist seit Jahren das Ziel von Geldautomatensprengern. Zuletzt war die Zahl der Taten aber deutlich gesunken. Wie das Landeskriminalamt (LKA) im Februar mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 39 Automaten gesprengt - 2022 waren es noch 68.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

