Gausaustritt in Salzgitter: Heimbewohner müssen Haus verlassen

Austretendes Gas hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Salzgitter-Bad gesorgt. Vor einer Einrichtung für betreutes Wohnen nahm ein Bewohner am Montagabend Gasgeruch wahr und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, war bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden, so ein Polizeisprecher. Die Leitung war zwar bereits abgestellt, aus dem Rohr trat jedoch noch restliches Gas aus und sammelte sich in einer Baugrube vor dem Haus und im Heizungskeller des Gebäudes. Weil die Gaskonzentration gefährlich war, mussten mehr als 20 Bewohner der Betreuungseinrichtung zeitweilig das Haus verlassen. Die Feuerwehr belüftete Gebäude und Baugrube. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

