Fußball-Länderspiel: DFB-Kader trifft in Wolfsburg auf Japan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Trainer Hansi Flick ist von Montag an für die ersten Länderspiele der EM-Saison in Wolfsburg. Am Samstag trifft der DFB-Kader in der Volkswagen Arena auf Japan. Vor dem Spiel stehen in den kommenden Tagen für das Team neben Trainingseinheiten auch einige Pressekonferenzen an. In Wolfsburg haben sich dafür mehr als 150 nationale und internationale Journalisten angekündigt. Das Spiel gegen den vierfachen Asienmeister Japan ist das erste Wiedersehen seit der WM in Katar. Flick sagte, das Spiel sei ein ganz besonderes Highlight auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land im kommenden Jahr.

