Stand: 03.07.2024 10:44 Uhr Fußball-EM: Polizei Göttingen weist auf Regeln beim Autokorso hin

Kurz vor dem EM-Viertelfinale Deutschland - Spanien informiert die Polizei Göttingen über die das richtige Verhalten bei Autokorsos. "Denn auch wenn es sich so mancher vielleicht nicht vorstellen kann, gelten auch bei Autokorsos und Jubelfeiern die Regeln der Straßenverkehrsordnung", heißt es in einer Mitteilung. Ein Autokorso jubelnder Fußballfans durch die Städte und Gemeinden habe nicht automatisch Vorfahrt. Auch rote Ampeln überfahren oder Alkohol am Steuer seien absolut tabu. Die Polizei werde insbesondere bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten konsequent einschreiten. Wer sich aus dem Fenster oder Schiebedach lehnt, um besser die großen Fahnen schwingen zu können, oder sich gar auf die Motorhaube oder das Dach setzt, gefährde nicht nur sich und seine Gesundheit, sondern im Falle eines Unfalls auch seine Versicherungsansprüche, so die Polizei.

