Hamburg: Türkische Fans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale Stand: 03.07.2024 07:09 Uhr Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist die Türkei wieder in das Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft eingezogen. Tausende Fans des Teams feierten in Hamburg am späten Dienstagabend diesen Erfolg.

Autokorso, Hupkonzert und Riesenfreude in Hamburg: Allein beim EM-Fanfest auf dem Heiligengeistfeld und auf der Reeperbahn feierten Zehntausende Fans der Türkei den 2:1-Sieg ihrer Mannschaft im Achtelfinale gegen Österreich.

Reeperbahn gesperrt

Gleich nach Abpfiff fuhren die Fans durch St. Pauli. Einige ließen die Automotoren laut aufheulen, andere hielten die türkische Landesflagge aus dem Autofenster oder entzündeten Pyrotechnik - in Cabrio-Fahrzeugen sitzend oder auf der Straße. Die Polizei sperrte die Reeperbahn für den Straßenverkehr, weil dort und vor der U-Bahn-Station St. Pauli Tausende Fans lautstark aber friedlich feierten.

Riesiges Fanfest

Einige standen Hand in Hand im Kreis und tanzten zu türkischer Musik. Viele hatten sich die türkische Flagge umgebunden - es war ein riesiges Fanfest, in den Landesfarben Rot und Weiß. Auch in anderen Stadtteilen wurde gefeiert.

