Stand: 14.07.2024 12:06 Uhr Fünf Verletzte bei Brand bei Getränkehersteller in Lütgenrode

In der Ortschaft Lütgenrode des Fleckens Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ist am Samstagabend ein Feuer in einer Lagerhalle eines Getränkeherstellers ausgebrochen. Rund 150 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und des Arbeiter-Samariter-Bundes waren den Angaben zufolge vor Ort. Da in einer angrenzenden Halle Gefahrstoffe gelagert wurden, trugen Feuerwehrleute spezielle Schutzanzüge gegen Chemikalien, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Gefahrstoffe wurden demnach mit einem Gabelstapler aus der Halle gefahren und potenziell gefährliche Flüssigkeiten mit Chemikalienbinder abgebunden. Die Bevölkerung wurde zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen der Feuerwehr hätten keine Schadstoffbelastungen in der Luft nachgewiesen, heiß es. Fünf Feuerwehrleute wurden bei dem Brand verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer konnte nach wenigen Stunden gelöscht werden, wie eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen sagte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min