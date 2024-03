Frust über Entscheidungen: Gemeinde will den Landkreis wechseln Stand: 04.03.2024 14:29 Uhr Tiefer Frust in Bodenwerder-Polle: Die Samtgemeinde will den Landkreis Holzminden verlassen und in den Nachbarlandkreis Hameln-Pyrmont wechseln. Hintergrund ist auch eine geplante Schulschließung.

Der Gemeinderat im rund 15.000 Einwohner zählenden Bodenwerder-Polle hat Bürgermeister Sebastian Rode (SPD) dazu beauftragt, entsprechende Gespräche mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont zu führen. Die Samtgemeinde fühle sich seit langer Zeit vom Landkreis Holzminden vernachlässigt, sagte Rode dem NDR in Niedersachsen.

Ärger über Schulbus-Ausfall und geplante Schulschließung

Hintergrund ist eine lange Liste von Streitpunkten - etwa der dauerhafte Ausfall von Schulbussen in der Region. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat offenbar der Ende Februar gefasste Beschluss des Landkreises Holzminden, in Bodenwerder im August 2028 die Oberschule zu schließen. Die Art und Weise, wie das im Ausschuss und im Kreistag diskutiert wurde, sei nicht in Ordnung gewesen, betonte Rode. Unter anderem seien Fragen nicht beantwortet worden. "Das können wir so nicht stehen lassen und deswegen gehen wir jetzt andere Wege", sagte der Bürgermeister dem NDR.

