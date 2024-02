Stand: 27.02.2024 06:27 Uhr Oberschulen in Stadtoldendorf und Bodenwerder werden geschlossen

Trotz intensiver Proteste werden die Oberschulen in Stadtoldendorf und Bodenwerder im August 2028 geschlossen. Das hat der Kreistag des Landkreises Holzminden am Montagabend beschlossen. Anstelle der beiden bestehenden Schulen wird in Eschershausen eine neue Oberschule errichtet. Die Eltern könnten weiterhin ihre Kinder in Stadtoldendorf und Bodenwerder anmelden, heißt es. Sie würden dann gemeinsam mit ihren Lehrkräften im August 2028 nach Eschershausen umziehen. Der Landkreis begründet seine Entscheidung mit den hohen Sanierungskosten in den zu schließenden Schulen.

Weitere Informationen Bodenwerder: Bürger kämpfen für den Erhalt der Oberschule Weil die Schule in Bodenwerder zu teuer ist, soll sie geschlossen werden. Viele Eltern und Schüler wollen das verhindern. (14.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min