Feuerwehr hat Waldbrand im Harz vorerst unter Kontrolle Stand: 12.08.2022 16:27 Uhr Hunderte Feuerwehrleute sind im Harz im Einsatz, um einen Waldbrand zwischen dem Brocken und Schierke zu löschen. Bundeswehr und Polizei helfen mit Hubschraubern. Derzeit breitet sich das Feuer nicht aus.

"Wir sehen die Tendenz, dass heute mit ansteigender Temperatur und auffrischendem Wind die Ausbreitung wieder schneller fortlaufen wird", sagte Einsatzleiter Marco Söchting am frühen Nachmittag. Rund 300 Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind den Angaben zufolge vor Ort, insgesamt seien es bislang etwa 500 Helferinnen und Helfer gewesen. Zudem werden die Kräfte aus der Luft von drei Löschhubschraubern, einem Hubschrauber der Bundeswehr und zwei Hubschraubern der Bundespolizei, unterstützt. Die Versorgung mit Löschwasser sei stabil, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Dennoch gestalteten sich die Arbeiten wegen der zerklüfteten Hanglagen und wegen des vielen Totholzes schwierig.

13 Hektar Wald und Totholz brennen

Der Brand brach der Feuerwehr zufolge am Donnerstag beim Wernigeroder Ortsteil Schierke aus. Wohngebiete waren bislang nicht direkt gefährdet. Betroffen sei eine Fläche von rund 13 Hektar, teilte der Landkreis Harz am Freitag mit. Zuvor hatte die örtliche Rettungsleitstelle von 37 Hektar gesprochen. In der Nacht zu Freitag mussten die Einsatzkräfte größtenteils abziehen, weil es in dem unwegsamen Gelände in der Dunkelheit zu gefährlich wurde. Am Freitagmorgen setzten sie den Einsatz fort. Unterstützt werden die Einsatzkräfte auch von Feuerwehrleuten aus Halle, dem Burgenlandkreis, Saalekreis und Mansfeld-Südharz.

Videos 1 Min Feuer im Nationalpark Harz Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brocken wurde evakuiert. 1 Min

Menschen mussten den Brocken verlassen

Der Brocken war bereits am Donnerstag geräumt worden. Alle Touristen und die Menschen, die dort oben arbeiten, mussten das Gebiet verlassen - weil nicht sicher ist, wie sich der Brand weiter entwickelt und ob der Rauch gefährlich wird. Die Rauchsäule war laut Feuerwehr weithin sichtbar. Bereits im Juni hatte es am Brocken gebrannt. Sechseinhalb Hektar standen in Flammen.

