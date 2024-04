Stand: 08.04.2024 08:19 Uhr Feuer in Wohnhaus: Polizei Wolfsburg vermutet Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wolfsburg hält es die Polizei für wahrscheinlich, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Das Feuer war am Samstagabend in dem Gebäude ausgebrochen. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt, so die Polizei. Drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer hatte einen Schaden von rund 250.000 Euro angerichtet. Die oberen Etagen des Mehrfamilienhauses sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Weitere Einzelheiten zur genauen Brandursache seien noch unklar, so eine Sprecherin.

