Fast 50 Millionen Euro für Tourismus in Bad Sachsa

Fast 50 Millionen Euro will ein Unternehmen aus Baden-Württemberg in das Freizeitbad "Salztal-Paradies" in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) investieren. Laut Bürgermeister Daniel Quade (FDP) ist es die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Stadt im Südharz. Die Pläne wurden nach einem europaweiten Ausschreibeverfahren am Montag im Bauausschuss der Stadt vorgestellt. Zum 1. November wechselt das Erlebnisbad bereits den Besitzer. Die Investorengruppe aus Stuttgart betreibt bundesweit mehrere Erlebnisbäder, Thermen und Hotels. Das Schwimmbad soll durch eine Surf-Welle, eine Kinder-Piratenwelt mit Wasserkanonen und Klettergerüsten ergänzt werden. Auch neue Saunen sind geplant. Spaßbad und Eishalle sollen durch ein nachhaltiges Energiekonzept zukunftssicher werden. Auch ein zusätzliches Parkdeck und Wohnmobilstellplätze sind vorgesehen. Außerdem will das Unternehmen ein neues Vier-Sterne-Hotel mit mehr als 100 Zimmern am Pferdeteich bauen. Das 5.000 Quadratmeter große Erlebnisbad "Salztal-Paradies" wurde im Kern in den 1970er-Jahren gebaut und seitdem beständig erweitert.

