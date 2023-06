Stand: 13.06.2023 14:49 Uhr Falschfahrer auf der B3: Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Bei einem Unfall mit einem Falschfahrer sind am Montagnachmittag auf der B3 zwischen Göttingen und Bovenden drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin soll der 53-Jährige aus noch unbekannten Gründen in falscher Richtung auf die baulich getrennte Bundesstraße aufgefahren sein. Kurz darauf kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde die 56 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Auto schwer verletzt. Der 62 Jahre alte Fahrer des Wagens und der 53-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Die B3 musste wegen der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

13.06.2023