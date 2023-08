Fahrziel Wacken: Benzin leer - Mann fährt mit E-Scooter auf A2 Stand: 01.08.2023 14:29 Uhr Zehntausende sind auf dem Weg zum Wacken Open Air. Die Vorfreude auf das Festival lässt manchen offenbar absurde Entscheidungen treffen - wie einen 27-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf der A2 fuhr.

Der 27 Jahre alte Mann war am Montag mit drei Begleiterinnen in einem Pkw auf der Autobahn 2 Richtung Braunschweig unterwegs. Ihr Ziel: das W:O:A im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein). Gegen 17.45 Uhr blieb der Wagen etwa 500 Meter vor dem Autobahnparkplatz Essehof wegen Benzinmangels liegen. Zeit, auf Hilfe zu warten, war aus Sicht des 27-Jährigen wohl nicht, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte.

Autobahnpolizei stoppt E-Scooter-Fahrer auf A2

Das brachte den Mann offenbar auf die Idee, mit dem Roller Benzin von der nächsten Tankstelle zu besorgen. Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den Mann mit dem E-Scooter auf dem Seitenstreifen der A2 Richtung Braunschweig fahrend. Die Beamten stoppten den 27-Jährigen und halfen den Insassen des liegen gebliebenen Fahrzeugs, dieses auf den Parkplatz Essehof zu schieben.

27-Jähriger kündigt Weiterfahrt an

Dort hätte die Geschichte - abgesehen von der Feststellung, dass der E-Scooter nicht versichert ist - zu Ende sein können. War sie aber nicht, weil sich "der 27-Jährige Scooterfahrer völlig uneinsichtig" zeigte, wie die Polizei mitteilte. Trotz einer Ansprache zu Gefahr und Gefährdung durch einen Elektroroller auf einer Autobahn ließ sich der Mann nicht beirren. Noch im Beisein der Ermittler sagte er einem Polizeisprecher zufolge, sobald die Beamten weggefahren seien, würde er sich wieder mit dem E-Scooter auf den Weg machen, um Benzin zu holen.

Polizei stellt E-Scooter sicher und erstellt Anzeigen

Die Polizisten griffen durch und stellten den E-Roller sicher. Sie erstellten zudem eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dass der 27-Jährige die Autobahn mit dem E-Scooter befahren hat, hat eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zufolge.

