Stand: 19.06.2024 07:21 Uhr Fahrzeug gerät auf A2 bei Helmstedt in Brand

Auf der A2 bei Helmstedt ist am frühen Mittwochmorgen ein Pritschenwagen in Brand geraten. Die Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, sagte die Autobahnpolizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Die Feuerwehr löschte den Brand, anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zwischenzeitlich war laut Autobahnpolizei der Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Mittlerweile sind alle Spuren wieder frei.

