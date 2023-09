Stand: 23.09.2023 10:34 Uhr Fahrbahn wird saniert: A38 ab Montag teilweise gesperrt

Ab Montag wird die A38 laut Autobahngesellschaft zwischen Niedersachsen und Thüringen teilweise gesperrt. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen dem Dreieck Drammetal südlich von Göttingen und der Anschlussstelle Arenshausen in Thüringen. Auf fünf Teilstücken soll bis November die Fahrbahn erneuert werden, eine weitere Baustelle ist für das Frühjahr 2024 geplant. Auch der Heidkopftunnel soll betroffen sein. Von Montag an wird zunächst die Strecke in Richtung Halle zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen bis zum 8. Oktober voll gesperrt, vom 3. bis zum 22. Oktober ist die Gegenrichtung dran. Der Verkehr wird über die Bundesstraßen 27 und 80 umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.09.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau