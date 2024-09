Ex-VW-Chef Winterkorn: Platzt Prozess nach häuslichem Unfall? Stand: 24.09.2024 16:12 Uhr Der Strafprozess gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn am Landgericht Braunschweig ist vorerst unterbrochen. Winterkorn liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Sein Anwalt glaubt nicht an eine Fortsetzung in diesem Jahr.

Das Landgericht Braunschweig hat "aus gesundheitlichen Gründen des Angeklagten" die für Mittwoch und Donnerstag geplanten Verhandlungstermine gestrichen. Details über den Gesundheitszustand von Winterkorn nannte das Gericht nicht. Unklar ist auch, wann der 77-Jährige wieder vor Gericht erscheinen kann. Die zuständige Kammer hatte ein Schreiben von Winterkorn erhalten. In dem hieß es, dass er nach einem "Unfall im häuslichen Umfeld" in stationärer Behandlung sei.

Videos 3 Min Dieselskandal: Prozess gegen Ex-VW-Boss Winterkorn beginnt Neun Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen, muss der frühere Vorstandschef sich vor Gericht verantworten. (03.09.2024) 3 Min

Kann der Prozess überhaupt fortgesetzt werden?

Die Kammer muss jetzt prüfen, ob es gesundheitliche Gründe gibt, die gegen eine Fortsetzung des Prozesses sprechen. Dafür hat die Kammer drei Wochen Zeit - denn laut Strafprozess-Ordnung dürfen zwischen zwei Verhandlungstagen höchstens drei Wochen liegen, damit Richter und Schöffen den Inhalt der Verhandlung noch im Gedächtnis haben. Wenn das nicht möglich ist, muss der Prozess neu starten.

Landgericht Braunschweig könnte Gutachten anfordern

Der Anwalt von Winterkorn hatte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gesagt, dass er eine Fortsetzung des Prozesses in diesem Jahr für unwahrscheinlich halte. Die "Braunschweiger Zeitung" berichtete, dass das Verfahren geplatzt sei. Winterkorn habe sich einen komplizierten mehrfachen Bruch am rechten Bein zugezogen und sei noch bis Mitte Dezember krankgeschrieben. Demnach könnten frühestens im Frühjahr 2025 Reha-Maßnahmen beginnen. Wenn das stimmt, müsste der Prozess samt Beweisaufnahme neu starten. Möglich wäre, dass das Gericht in einem ersten Schritt ein eigenes Gutachten zum Gesundheitszustand von Winterkorn anfordert. Der ehemalige VW-Chef ist wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal angeklagt.

