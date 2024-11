Stand: 28.11.2024 15:31 Uhr Er wollte zum Arzt: Senior in Goslar ignoriert Polizeiabsperrung

Ein uneinsichtiger Autofahrer hat am Mittwochvormittag versucht, eine Polizeiabsperrung in Goslar zu umgehen. Wegen eines Feuerwehreinsatzes war eine Straße gesperrt - doch nach Polizeiangaben wollte der 67-Jährige wegen eines Arztbesuches auf einen angrenzenden Parkplatz. Die Beamten hätten das verneint und ihn gebeten, am nahegelegenen Bahnhof zu parken, schilderte die Polizei am Donnerstag. Doch wenig später sei der Mann vor den Augen der Beamten über den Fußweg in Richtung des abgesperrten Parkplatzes gerollt. Der Polizei zufolge konnte der Mann noch auf dem Fußweg gestoppt werden, ihn erwartet nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min