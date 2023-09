Entwarnung nach Fund von verdächtigem Paket in Kreishaus Göttingen Stand: 12.09.2023 14:55 Uhr Ein verdächtiges Paket ist am Vormittag im Kreishaus in Göttingen abgegeben worden. Die Polizei evakuierte das Gebäude und sperrte die unmittelbare Umgebung ab. Nun gibt es Entwarnung.

In dem Paket haben sich Polizeiangaben zufolge Aktenordner befunden. Ein Spürhund habe trotzdem angeschlagen, so eine Polizeisprecherin. Das Paket war in der Poststelle abgegeben worden. Nach dem Fund brachten Einsatzkräfte die Lieferung aus dem Gebäude und legten sie auf einer Grünanlage ab. Sie war laut Polizei rund einen Kilogramm schwer.

Landkreis: Absenderin steht Reichsbürgern nahe

Wie der Landkreis mitteilte, war die Lieferung an Landrat Marcel Riething (SPD) adressiert. Die Absenderin wird demnach der "Reichsbürgerbewegung zugeordnet". Die Polizei will sich zu der Absenderin nicht äußern. Die Ermittlungen dauern an. Von der Evakuierung waren rund 400 Kreishausangestellte betroffen.

