Stand: 28.03.2024 13:43 Uhr Einfamilienhaus explodiert: 83-Jähriger stirbt in den Flammen

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Dassel (Landkreis Northeim) ist am Donnerstagmorgen ein 83-jähriger Mann gestorben. Laut Polizei zerbrachen durch die Explosion die Fenster des Hauses und das komplette Gebäude geriet in Brand. Der allein lebende 83-jährige Hausbewohner erlag demnach innerhalb des Wohnhauses seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Amelsen, Dassel, Hunnesrück, Lüthorst und Markoldendorf löschten das Feuer. Auch das THW sowie mehrere Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe seien im Einsatz gewesen. Die Polizei beschlagnahmte das Gelände für Brandermittlungen. Die Beamten schätzten den Schaden auf bis zu 175.000 Euro.

