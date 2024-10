Stand: 21.10.2024 15:31 Uhr Einbruchsserie in Göttingen und Northeim: zwei Männer verdächtigt

Im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser sowie Vereinsheime, hat die Polizei zwei dringend tatverdächtige Männer ermittelt. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen, sei diverses Beweismaterial sichergestellt worden. Die 19 und 27 Jahre alten Männer kommen laut Polizei für 13 Taten im Raum Bovenden, in Göttingen, Adelebsen, Wollbrandshausen, Wollershausen, der Gemeinde Gleichen, Landolfshausen, Seeburg und Friedland (alle Landkreis Göttingen) sowie im Raum Uslar und Nörten-Hardenberg (beides Landkreis Northeim) in Betracht. Ob sie auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind, werde noch ermittelt. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher haben sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert.

