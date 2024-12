Stand: 11.12.2024 13:27 Uhr Einbruchserie im Raum Duderstadt: Polizei bittet um Wachsamkeit

Wegen einer Einbruchserie im Raum Duderstadt und Friedland (Landkreis Göttingen) rät die Polizei zu Wachsamkeit. Zuletzt wurde den Angaben zufolge am Montag in ein Zweifamilienhaus in Seeburg eingebrochen. Insgesamt kam es seit dem 24. November zu zehn Einbrüchen in zahlreichen Ortschaften der Region. Dabei seien die Täter meist identisch vorgegangen: Sie drangen nachmittags über aufgehebelte Fenster, Terrassen- oder Balkontüren in die Häuser ein. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld, Schmuck und Armbanduhren, so die Polizei. Wer ortsfremde Personen oder Fahrzeuge in den Orten Gieboldehausen, Klein Lengden, Groß Lengden, Seeburg, Bilshausen, Waake und Niedernjesa beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05527) 84 610 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min