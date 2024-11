Stand: 01.11.2024 11:56 Uhr Einbruch in Tierheim in Northeim: Unbekannte stehlen Bargeld

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in das Tierheim in Northeim eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags, heißt es von der Polizei Northeim. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben können. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter der Telefonnummer (05551) 914 80 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.11.2024 | 08:30 Uhr