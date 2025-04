Stand: 02.04.2025 09:29 Uhr Einbrecher springt in Teich - Flucht scheitert trotzdem

Das vermeintlich rettende Ufer hat ein Einbrecher am Sonntag in Holzminden noch erreicht - um dort prompt festgenommen zu werden. Wie die Polizei mitteilte, waren der Mann und drei Komplizen in der Nacht zu Montag bei einem Einbruch auf einem Firmengelände erwischt worden. Die vier Täter flohen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Einem konnte die Polizei auf der Spur bleiben - bis er am Rand des Firmengeländes in einen See sprang und diesen durchschwamm. Geholfen hat es nicht: Weitere Polizisten erwarteten den Flüchtigen am anderen Ufer, schilderte die Polizei. Der 26-Jährige aus Bodenwerder wurde festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.04.2025 | 13:30 Uhr