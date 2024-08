Stand: 26.08.2024 16:48 Uhr Einbrecher klaut Frauenkleidung aus Häusern - für eigenen Gebrauch

Die Polizei hat in Boffzen (Landkreis Holzminden) einen 54-Jährigen gestellt, der mehrfach Damenbekleidung gestohlen haben soll. Er war nach Angaben der Beamten am Samstag von einem Hauseigentümer festgehalten worden, nachdem dessen Überwachungskamera ausgelöst hatte. Der Mann habe ein Trikot für Frauen getragen, das aus einem anderen Diebstahl bekannt war. Bereits vor zwei Wochen hatte demnach ein Dieb die Damenbekleidung zweier Fußballmannschaften während eines Fußballspiels in Boffzen entwendet. In drei weiteren Fällen soll der Mann in Wohnhäuser eingedrungen sein - immer mit dem Ziel, Frauenkleidung einschließlich Unterwäsche zu stehlen. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, "Crossdresser" zu sein - das sind Personen, die gern die Bekleidung des anderen Geschlechts tragen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05531) 95 80 bei der Polizei zu melden.

